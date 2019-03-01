Durdurulamayan Rus Gemisi Kore'de Köprüye Çarptı
1 saat önce
Rusya'ya ait bir yük gemisi Güney Kore'nin Busan şehrinde kaptanın kontrolünden çıkınca köprüye çarptı.
Rusya
'ya ait bir yük gemisi Güney Kore
'nin Busan
şehrinde kaptanın kontrolünden çıkınca köprüye çarptı.
Güney Kore'nin Busan şehrinde bulunan Busan Limanı bölgesinde bir Rus gemisi rotasında ilerlerken kontrolden çıktı. Kaptanın demir atamadığı olayda gemi büyük bir otoyol
bağlantısının bulunduğu köprüye çarptı. Araçların köprü üstünde seyir halinde olduğu sırada gerçekleşen olayda araç sürücüleri ise olayın şokunu yaşayarak yolda araçlarını durdurdu. Köprüye çarparak durabilen geminin köprüye zarar verdiği öğrenilirken Güney Kore savcılık ve polis birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kazanın gerçekleştiği anlar, Busan Limanı bölgesinde yaşayan bir aile tarafından görüntülenirken, kaza hem Kore'de hem de Rusya'da en çok konuşulan konular arasındaki yerini buldu. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:13 Kaynak: İHA
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