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Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı

26.09.2021 19:16
Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Şanlıurfa'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 30 kilogram skunk maddesi ile 2 kilo 100 gram esrar madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 30 kilogram skunk maddesi ile 2 kilo 100 gram esrar madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelendiği 2 aracı durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, 60 parça halinde 30 kilogram skunk maddesi, 4 parça halinde 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı
Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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