Son Dakika Haberleri: DURDURULAN ARAÇ ÇALINTI, SÜRÜCÜSÜNÜN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Son Dakika Güncel DURDURULAN ARAÇ ÇALINTI, SÜRÜCÜSÜNÜN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

DURDURULAN ARAÇ ÇALINTI, SÜRÜCÜSÜNÜN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

7 saat önce

Motosikletli polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı.

DURDURULAN ARAÇ ÇALINTI, SÜRÜCÜSÜNÜN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

Motosikletli polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı. Araçta bulunan 2 kişiden birinin DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı anlaşılırken, aracın da çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosikletli Polis Timleri Geçen Salı günü, akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Güney Yanyol üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, araç içerisinde bulunan Selahattin D. (47) ve Mehmet B. (37) isimli şüphelilere kimlik kontrolü yaparken aracın da plakasını sorguladı. Yapılan sorguda Mehmet B.'nin DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan arandığı anlaşılırken aracında çalıntı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken aracın içerisinde bir adet sinyal kesici jammer kumandası bulundu. Kumanda ile herhangi bir aracın kapılarının kilitlenmesinin önlendiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Jammer kumandanın kullanılması


- İstanbul
Polis, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:29 Kaynak: DHA
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