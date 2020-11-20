Durdurulan araçlarda uyuşturucularla yakalandılar: 5 gözaltı - Son Dakika

Durdurulan araçlarda uyuşturucularla yakalandılar: 5 gözaltı

20.11.2020 20:39
Durdurulan araçlarda uyuşturucularla yakalandılar: 5 gözaltı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan iki ayrı araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan iki ayrı araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 2 ayrı olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün gece Sakarya Mahallesi'nde şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan G.E. (37) isimli kadının üzerinden 17.40 gr metanfetamin ve peçeteye sarılı daralı ağırlığı 0.33 gr bonzai maddesi, 1 adet akineton uyuşturucu madde ele geçirildi. G.E. isimli kadın ifadesinde metanfetamin maddesini E.K. (59) isimli şahıstan, bonzai maddesini ise E.A. (41) isimli şahıstan satın aldığını itiraf etti. Nöbetçi Savcının talimatıyla şüpheli E.A. isimli şahsın ikametinde ve araçta yapılan aramada 0.73 gram metanfetamin, ruhsatsız bir adet tabanca ve tabancaya ait 7 adet mermi, 248 gram kubar esrar ve yine kağıda sarılı 1.53 gr esrar maddesi, 1 adet 9 mm ve 1 adet 7.65 mm çapında toplamda 2 adet fişek ele geçirildi. E.K. ve E.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Otomobilde yakalanan G.E. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından bugün yine Sakarya Mahallesi'nde durdurulan ve E.Ç. (28)'nin kullandığı otomobilde 1 adet uyuşturucu hap, 30.36 gram kristal, peçeteye sarılı 2.03 gram esrar, iki adet uyuşturucu içme aparatı, bir adet kuru sıkı tabanca ve bir adet fişek ele geçirildi. Aynı otomobilde bulunan D.G. (28) isimli şahısın üzerinde 11.89 gram kristal, iki adet 600 mg neurontın ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alınırken emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Durdurulan araçlarda uyuşturucularla yakalandılar: 5 gözaltı
Durdurulan araçlarda uyuşturucularla yakalandılar: 5 gözaltı

Sakarya Mahallesi, Uyuşturucu, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçlarda uyuşturucularla yakalandılar: 5 gözaltı - Son Dakika


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