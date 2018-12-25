Son Dakika Haberleri: Durdurulan Araçlardan Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Durdurulan Araçlardan Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

20 dakika önce

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Durdurulan Araçlardan Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, System.String[]
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araç içerisinde yapılan aramada; 2 paket halinde toplamda 2 kilo 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2015 adet extacy uyuşturucu hap ve 8 paket halinde toplamda 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildiği bildiriydi.

Konu ile ilgili 4 şahıs gözaltına alınırken, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:50 Kaynak: İHA

Polis, Afyonkarahisar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı

Kazada Şehit Olan Polisin Cenaze Töreninde, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip Gözyaşlarına Boğuldu Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:10:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Durdurulan Araçlardan Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]