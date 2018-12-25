Durdurulan Araçlardan Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
20 dakika önce
Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar
'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araç içerisinde yapılan aramada; 2 paket halinde toplamda 2 kilo 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2015 adet extacy uyuşturucu hap ve 8 paket halinde toplamda 4 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildiği bildiriydi.
Konu ile ilgili 4 şahıs gözaltına alınırken, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:50 Kaynak: İHA
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