Durdurulan araçta 1 ton 115 kilo tütün, 1 milyon 100 bin makaron ele geçiti - Son Dakika
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Durdurulan araçta 1 ton 115 kilo tütün, 1 milyon 100 bin makaron ele geçiti

02.03.2022 17:27
Durdurulan araçta 1 ton 115 kilo tütün, 1 milyon 100 bin makaron ele geçiti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 1 ton 115 kilo tütün ve 1 milyon 100 bin boş makaron ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 1 ton 115 kilo tütün ve 1 milyon 100 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlıova ilçesinde Kalencik yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonette 'Okşan' isimli eğitimli köpekle arama yaptı. Aramada, 1 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 100 bin boş makaron, 115 kilo ambalajlı tütün ve 6 bin 720 tütün filtresi ele geçirildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.


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Karlıova, Tragger, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Durdurulan araçta 1 ton 115 kilo tütün, 1 milyon 100 bin makaron ele geçiti - Son Dakika


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