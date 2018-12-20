Durdurulan Araçta 1 Ton Kaçak Kesim Et Bulundu
1 saat önce
BURSA'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan hafif ticari araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi.
BURSA'nın Karacabey
ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan hafif ticari araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi. Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrolü sırasında S.T. adlı sürücünün kullandığı Bolu
plakalı hafif ticari araç durduruldu. Araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi. Etin Yalova
'dan yola çıktığı ve Balıkesir
'e götürüldüğü belirlendi. Etler imha edilmek üzere Karacabey Belediye ekiplerine teslim edildi. S.T. hakkında ise idari para cezası uygulandı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:30 Kaynak: DHA
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