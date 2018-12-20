Son Dakika Haberleri: Durdurulan Araçta 1 Ton Kaçak Kesim Et Bulundu

Durdurulan Araçta 1 Ton Kaçak Kesim Et Bulundu

1 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan hafif ticari araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi.

Durdurulan Araçta 1 Ton Kaçak Kesim Et Bulundu, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan hafif ticari araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi. 

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrolü sırasında S.T. adlı sürücünün kullandığı Bolu plakalı hafif ticari araç durduruldu. Araçta 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi.  Etin  Yalova'dan yola çıktığı ve Balıkesir'e götürüldüğü belirlendi. Etler imha edilmek üzere Karacabey Belediye ekiplerine teslim edildi.  S.T. hakkında ise idari para cezası uygulandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:30 Kaynak: DHA

Jandarma, Bursa, Karacabey, Güncel
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