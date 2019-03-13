Durdurulan Araçta 103 Gram Eroin Bulundu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ve jandarma ortaklığında yapılan operasyonda 103 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ve jandarma ortaklığında yapılan operasyonda 103 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde D.C. isimli şahsın kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 103 gram eroin ele geçirildi. Sürücü D.C. ile birlikte araç içerisinde bulunan B.C, P.I. ve T.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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