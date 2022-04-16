Durdurulan araçta 1827 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Durdurulan araçta 1827 uyuşturucu hap çıktı

16.04.2022 15:00
Durdurulan araçta 1827 uyuşturucu hap çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta, bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta, bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuya ilişkin araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, takibe aldıkları aracı Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde durdu. Araç içerisinde yapılan aramada, bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.A.A. (24), A.E.Ç. (22) ve S.D. (27) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

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sentetik uyuşturucu, Jandarma, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçta 1827 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan araçta 1827 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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