Son Dakika Haberleri: Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı
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Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı

51 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Nizip KOM Grup Amirliği ve Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Şanlıurfa D-400 yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 2205 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nizip, Gaziantep, 3. Sayfa
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