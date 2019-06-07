Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
'in Nizip
ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Nizip KOM Grup Amirliği ve Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Şanlıurfa
D-400 yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 2205 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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