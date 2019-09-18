Son Dakika Haberleri: Durdurulan araçta 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Durdurulan araçta 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

21 dakika önce

Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri asayiş uygulamasında durdurduğu araçtan 31 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Durdurulan araçta 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri asayiş uygulamasında durdurduğu araçtan 31 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzerinde yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 29 paket halinde 31 kilogram 350 gram skunk maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda bir şüpheli şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli mercilere sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:33 Kaynak: İHA
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