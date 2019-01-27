Son Dakika Haberleri: Durdurulan Araçta 99 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

Durdurulan Araçta 99 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

1 saat önce

Avcılar'da durdurulan bir araçta 99 kilogram kaçak tütün ile sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Durdurulan Araçta 99 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu, System.String[]
Avcılar'da durdurulan bir araçta 99 kilogram kaçak tütün ile sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 kilogramlık şeffaf poşetler içerisinde 85 kilogram tütün, ikişer kiloluk 7 karton içerisinde 14 kilogram tütün, 600 paket boş makaron, 40 paket sigara kağıdı, 8 tütün sarma makinesi, 180 makaron doldurma makinesi, 84 sigara tabakası, 24 sigara kutusu, 10 paket sigara filtresi, 60 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:31 Kaynak: AA

Avcılar, Güncel
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