Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

24.04.2022 15:32
Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yol kontrolünden bin 108 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yol kontrolünden bin 108 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar- Konya karayolunda denetim yapan polis, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada bin 108 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından Y.Ö., isimli şahsı gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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