Durdurulan araçta binlerce liralık döviz bulundu, dolandırıcılık ortaya çıktı - Son Dakika
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Durdurulan araçta binlerce liralık döviz bulundu, dolandırıcılık ortaya çıktı

06.10.2022 11:51
Durdurulan araçta binlerce liralık döviz bulundu, dolandırıcılık ortaya çıktı

ŞANLIURFA'da, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 29 bin 975 dolar, 3 bin 800 euro ve 1060 lira ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 29 bin 975 dolar, 3 bin 800 euro ve 1060 lira ele geçirildi. Telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Araçta 29 bin 975 dolar, 3 bin 800 euro ve 1060 lira ele geçirildi. Ekipler, araçtaki 2 kişi ile ilgili detaylı inceleme yaptı. G.Y. (22) ile G.K.'nin (36), Ankara'da telefon ile aradıkları kişilere, kendilerini 'polis' veya 'savcı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durdurulan araçta binlerce liralık döviz bulundu, dolandırıcılık ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Durdurulan araçta binlerce liralık döviz bulundu, dolandırıcılık ortaya çıktı - Son Dakika
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