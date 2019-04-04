Durdurulan Araçta Çok Sayıda Kaçak İçki Ele Geçirildi
26 dakika önce
Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.
Afyonkarahisar
polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada; 84 adet sahte bandrollü rakı, 1 adet viski ele geçirilerek 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:25 Kaynak: İHA
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