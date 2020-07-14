Durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 800 gram sıvı metamfetamin maddesi, 5 parça halinde 39,63 gram Afyon Sakızı maddesi, 3 parça halinde 3,17 gram kristal metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.


Olayla ilgili İran uyruklu B.E. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Operasyonda ele geçirilen 2 kilo 800 gram sıvı metamfetamin maddesi ile yaklaşık 10 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği öğrenildi. - MANİSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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