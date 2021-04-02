Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, K- 9 narkotik köpeği Lina'nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kente, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar üzerine bir aracı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram skunk ele geçirildi, sürücü H.E.E. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından adliye sevk edilecek.