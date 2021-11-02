Durdurulan araçta metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Araç ilçesinde durdurulan bir araçta 19,15 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük'ten Kastamonu'ya aracıyla seyir halinde olan Y.K. isimli şahsın kullandığı aracı Araç ilçe girişinde durdurdu. Ekipler, şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramada 19,15 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - KASTAMONU