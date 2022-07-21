Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrol esnasında bir araçta yolcu olarak bulunan M.K. isimli şahsa ait araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet 7,65 milimetre fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Döşemealtı, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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