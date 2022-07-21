Durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

21.07.2022 14:18
Durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcuya ait ruhsatsız tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi.

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcuya ait ruhsatsız tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontrol esnasında bir araçta yolcu olarak bulunan M.K. isimli şahsa ait araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet 7,65 milimetre fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Döşemealtı, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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