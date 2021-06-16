Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da arama yapılan bir araçta silahlar ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesi'nde bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan arama neticesinde, 1 adet 9 mm çapında Glock marka tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 7 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet otomatik ruhsatsız Av Tüfeği, 30 adet Av tüfeği fişeği ele geçirildi.

olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. - MALATYA