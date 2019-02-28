Son Dakika Haberleri: Durdurulan Araçta Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

Durdurulan Araçta Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde, definecilikte kullanılan malzemeler ile sikkeler ele geçirildi.

Durdurulan Araçta Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde, definecilikte kullanılan malzemeler ile sikkeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi'nde içinde iki kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, definecilikte kullanılan malzemeler ile Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 14 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.H. ve M.Ü., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:40 Kaynak: İHA

Polis, Kütahya, Tavşanlı, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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