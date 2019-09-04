Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
3 saat önce
Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde yaptığı çalışmalarda uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. - BATMAN
İçişleri Bakanı Soylu: " 29 ilde 17 milyon adres, 8.3 milyon yapı, 438 yetkili idare mekansal hale... Çin'de yaşanan rehine krizi akıllara Batman'daki otogar vahşetini getirdi PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler Annesi ve üvey babası, 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdi