Son Dakika Haberleri: Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

3 saat önce

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde yaptığı çalışmalarda uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.


Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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