Son Dakika Haberleri: Durdurulan Araçta Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

Durdurulan Araçta Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

1 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Durdurulan Araçta Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman'a uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç, Adıyaman girişinde durdurularak arandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 202 adet ecstascy uyuşturucu hap ile 412 adet gerica isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekipleri tarafından el konulurken araçta bulunan S.G., İ.B., ve R.K., isimli 33 şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 3 şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan İ.B., ile S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken R.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Araç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa
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