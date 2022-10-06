Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı - Son Dakika
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Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı

06.10.2022 14:08
Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta 33 bin 488 adet sentetik ecza hapı ve 12.43 gram skunk maddesiyle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta 33 bin 488 adet sentetik ecza hapı ve 12.43 gram skunk maddesiyle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar dahilinde Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 33 bin 488 adet sentetik ecza hapı, 12,43 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili E. İ. (38) isimli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

YORUMLAR
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Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi Manisa haber... Manisa'da 33 bin 500 sentetik hap ele geçirildi Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı - Son Dakika
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