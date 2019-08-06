Durdurulan araçtaki 3 kadında uyuşturucu bulundu
54 dakika önce
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 3 kadının üzerinde toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:23 Kaynak: DHA
BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 3 kadının üzerinde toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadınlardan biri adliyeye sevk edilirken, 2 kadın polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta arama yaptı. Arama sırasında araçta bulunan 3 kadın şüpheli hareketler sergiledi. Bunun üzerine üzerleri ve eşyaları aranan kadınlarda toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin bulundu.
Kadınlar gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sorgularının ardından 2 kadın serbest bırakılırken, 1 kadın adliyeye sevk edildi.
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