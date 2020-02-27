Durdurulan araçtaki şahıslardan 35 gram eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçtaki şahıslardan 35 gram eroin çıktı - Son Dakika

Durdurulan araçtaki şahıslardan 35 gram eroin çıktı

6 saat önce

Antalya'da yol kontrolünde durdurulan araçtaki şahısların üzerinden toplam 35 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Durdurulan araçtaki şahıslardan 35 gram eroin çıktı, System.String[]

Antalya'da yol kontrolünde durdurulan araçtaki şahısların üzerinden toplam 35 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri JASAT timi ile birlikte Korkuteli- Elmalı kara yolu Ulucak Mahallesi Susuz mevkisinde 07 VEU 29 plakalı aracı durdurdu. Araçta şoför olarak bulunan Y.Ş. ile yolcu olarak bulunan İ.Y. isimli şahısların üzerinde ve arabalarında yapılan kontrollerde Y.Ş.'nin üzerinde yaklaşık 15 gram, İ.Y.'nin üzerinde ise yaklaşık 20 gram olmak üzere toplamda 35 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Şahıslar hakkında Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığınca işlem başlatıldı. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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