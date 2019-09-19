Son Dakika Haberleri: Durdurulan araçtan 25 kilo uyuşturucu çıktı
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Durdurulan araçtan 25 kilo uyuşturucu çıktı

6 dakika önce

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 kilogram esrar ele geçirdi.

Durdurulan araçtan 25 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 kilogram esrar ele geçirdi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince Serinevler Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. M.A isimli şüpheli şahıs, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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