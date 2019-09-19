Durdurulan araçtan 25 kilo uyuşturucu çıktı
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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 kilogram esrar ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 kilogram esrar ele geçirdi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince Serinevler Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. M.A isimli şüpheli şahıs, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP
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