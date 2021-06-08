DURDURULAN ARAÇTAN 26 KİLO BONZAİ ÇIKTI: 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta, narkotik köpeği 'Mia' ile yapılan aramada 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin dün akşam saatlerinde, İzmir Otoyolu Akalan Gişeleri'nde bir hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Mia' ile yapılan aramada, bagajdaki valiz içinde paketlenmiş halde bonzai bulundu. El konulan bonzailerin ağırlığının 26 kilo 140 gram olduğu öğrenildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.