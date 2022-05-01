Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı - Son Dakika
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Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı

01.05.2022 12:05
Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı

Kocaeli'de durdurulan bir araçtan, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı.

Kocaeli'de durdurulan bir araçtan, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, jandarma ekipleri dün Dilovası ilçesine bağlı Diliskelesi Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, 27 yabancı uyruklu şahsın olduğu tespit edildi. Şahısları organize ettiği belirlenen M.A. ise yakalandı. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Dilovası, Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı - Son Dakika
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