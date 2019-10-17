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Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçtan 40 kilo eroin çıktı

Durdurulan araçtan 40 kilo eroin çıktı

1 saat önce

Durdurulan araçtan 40 kilo eroin çıktıVAN - Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Durdurulan araçtan 40 kilo eroin çıktı

VAN - Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 31 plaka sayılı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisinde 80 paket halinde toplam 40 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.A. ve A.T. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

Durdurulan araçtan 40 kilo eroin çıktı

Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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