Durdurulan araçtan 65 gram esrar ile 907 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Durdurulan araçtan 65 gram esrar ile 907 gram metamfetamin çıktı

13.10.2022 23:17
Durdurulan araçtan 65 gram esrar ile 907 gram metamfetamin çıktı

Kocaeli'de durdurulan araçta, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, zulalanmış halde 65 gram esrar ve 907 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli'de durdurulan araçta, polis ekipleri tarafından yapılan aramada, zulalanmış halde 65 gram esrar ve 907 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uygulama yaptığı esnada durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlerine zulalanmış 65 gram esrar ve 907 gram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü M.Ç isimli şahıs ise gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçtan 65 gram esrar ile 907 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Durdurulan araçtan 65 gram esrar ile 907 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
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