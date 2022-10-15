Kocaeli'nde durdurulan araç cephanelik çıktı! Onlarca av tüfeği ve tabanca yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'nde durdurulan araç cephanelik çıktı! Onlarca av tüfeği ve tabanca yakalandı

15.10.2022 01:41
Kocaeli'nde durdurulan araç cephanelik çıktı! Onlarca av tüfeği ve tabanca yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 45 av tüfeği ile 3 tabanca buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polislerin durduğu araçtan çıkanlar, ekipleri bile hayrete düşürdü. Bir cephanelikle karşı karşıya kalan polisler, araçta 45 av tüfeği ile 3 tabanca buldu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada, 29 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 16 ruhsatsız uzun namlulu otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli H.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'nde durdurulan araç cephanelik çıktı! Onlarca av tüfeği ve tabanca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'nde durdurulan araç cephanelik çıktı! Onlarca av tüfeği ve tabanca yakalandı - Son Dakika
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