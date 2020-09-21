Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklu
YOZGAT - Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 39 tarihi eser ele geçirilirken 4 zanlı da tutuklandı.
Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyü mevkiinde ihbar üzerine İl Jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 39 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.
Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 11 adet sikke, 18 adet heykel, 1 adet yüzük ile 9 adet küçük obje ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan S.A., U.D., O.E. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen tarihi objeler de Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:05 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklu - Son Dakika