Durdurulan araçtan Makak maymunu çıktı - Son Dakika

- Durdurulan araçtan Makak maymunu çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta Makak cinsi bir maymun ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eydibaba mahallesinde durdurulan bir araçta Makak cinsi Maymun ele geçirdi. Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü memurları tarafından teslim alınan maymun Gaziantep hayvanat bahçesine teslim edilerek koruma altına alındı. Yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen maymun koruma altına alınırken, konuyla ilgili yakalanan şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

Maymunun gözünde morluklar var

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler maymunun darp edildiğini belirterek, "Bu Makak cinsi Maymunu Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimiz bir arabada yakalamış. Bize getirdiler. Maymun buraya gelir gelmez hemen gerekli sağlık kontrollerini yaptık. Hayvanın özellikle sol gözünde morluklar var. bu durum ya hayvanın şiddet gördüğünü yada kalp ritminin bozuk olduğunu gösteriyor. Biz hayvanın gerekli kontrollerini yaptıktan sonra karantina kafesine alacağız" dedi.

"Hindistan cinsi bunlar"

Yakalanan Makak maymununun genellikle Hindistan tarafında yoğun yaşadığını söyleyen Özsöyler, "Makak Maymunları daha çok Hindistan tarafında yaşıyor. Bunların ülkeye girmesi çok zor. Kaçak sokulmuş. CITES raporu olmadan bunların satışı ve sahiplenmesi yasaktır. 350 türden 7 bin 500 tane hayvanımız vardı. 7 bin 501 hayvan oldu" diye konuştu.

Makak türü maymun türleri Hindistan'ın birçok bölgesindeki köylere giderek yiyecek çalıyor hatta işi abartan bu maymunlar yakalandıklarında tutuklanabiliyorlar.