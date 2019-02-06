Son Dakika Haberleri: Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

Isparta'da ihbar üzerine durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Isparta'da ihbar üzerine durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda araç içerisinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdü. Emniyet ekipleri, dün gece ihbar üzerine Yedişehitler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 5.64 gram eroin maddesi ve aparatlar ele geçirilirken, konuyla ilgili araçta bulunan S.Y. ve K.Ö. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlattı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:47 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa
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