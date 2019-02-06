Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
Isparta'da ihbar üzerine durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta'da ihbar üzerine durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda araç içerisinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdü. Emniyet ekipleri, dün gece ihbar üzerine Yedişehitler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 5.64 gram eroin maddesi ve aparatlar ele geçirilirken, konuyla ilgili araçta bulunan S.Y. ve K.Ö. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Polis, şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlattı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:47 Kaynak: İHA
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