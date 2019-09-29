Son Dakika Haberleri: Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
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Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

35 dakika önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrası durdurulan bir araçtan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrası durdurulan bir araçtan metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen araç takibe alındı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan arama sonrası 50,33 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gerçekleştirilen operasyonda F.B., Ö.G. yakalanarak 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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