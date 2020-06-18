Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 198,65 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 198,65 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Salihli'de bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 2 parça halinde toplam 198,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 kişi uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp ceza evine gönderildi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi