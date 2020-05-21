Durdurulan araçtan uyuşturucu ve sahte para çıktı - Son Dakika

Durdurulan araçtan uyuşturucu ve sahte para çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan sahte para ve uyuşturucu çıktı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan sahte para ve uyuşturucu çıktı.
Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçtan indirilen S.M. ve A.A.'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi. Ayrıca otomobilde uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 şüphelinin idrar testinde amphetamines ve metamfetamin pozitif çıktı. Her iki şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan, araç sürücüsü olan S.M. hakkında ise trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve şüpheli A.A. hakkında ise sahte para ile ilgili adli işlem başlatıldı. Sürücü S.M.'ye 6 bin 333 TL idari para cezası kesilirken ayrıca her iki şüpheliye de sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:14 Kaynak: İHA
Son Dakika Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek