Son Dakika Haberleri: Durdurulan Bir Minibüste 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Durdurulan Bir Minibüste 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

17 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Durdurulan Bir Minibüste 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Çavuşköy mevkinde yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan şişme bota el konuldu.

Düzensiz göçmenler ifadelerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Araç sürücüsü C.D ise jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: AA

Çavuşköy, Jandarma, Enez, Edirne, Güncel
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