Durdurulan Bir Minibüste 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı
17 dakika önce
Edirne'nin Enez ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'nin Enez
ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Çavuşköy
mevkinde yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan şişme bota el konuldu.
Düzensiz göçmenler ifadelerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Araç sürücüsü C.D ise jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: AA
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