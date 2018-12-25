Durdurulan dava yeniden görülecek
20 dakika önce
Kılıçdaroğlu hakkında, 29 Ekim 2013'te Ankara'daki konuşmasında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan ve asliye ceza mahkemesince Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulan dava, itiraz üzerine yeniden görülecek.
Kılıçdaroğlu
hakkında, 29 Ekim
2013'te Ankara
'daki konuşmasında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan ve asliye ceza mahkemesince Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulan dava, itiraz üzerine yeniden görülecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:18
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Soruşturmasına İlk Yorum Geldi: Amaç Ekonomik Gündemi Saklamak
Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Son Dakika! Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık