Son Dakika Haberleri: Durdurulan dava yeniden görülecek

Durdurulan dava yeniden görülecek

20 dakika önce

Kılıçdaroğlu hakkında, 29 Ekim 2013'te Ankara'daki konuşmasında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan ve asliye ceza mahkemesince Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulan dava, itiraz üzerine yeniden görülecek.

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Kılıçdaroğlu hakkında, 29 Ekim 2013'te Ankara'daki konuşmasında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan ve asliye ceza mahkemesince Kılıçdaroğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulan dava, itiraz üzerine yeniden görülecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:18 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Ekonomi
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