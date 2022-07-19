Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine kamyon ile orman emvali taşındığı ihbar edildi. D-655 Karayolu Düzce istikametinde seyir halindeyken Konuralp girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, 3 ton kayın ve kestane ağacı olduğu, nakliye tezkeresinin olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü H.Y., ağaçları Yayla köyünden kestiğini söylemesi üzerine orman emvali ile birlikte Konuralp Orman işletme Şefliğine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Konuralp, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı - Son Dakika

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