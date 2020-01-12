Durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gülpınar köyünde durdurdukları kamyonetin kasasında aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Bu kişiler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Aynı araçta bulunan ve düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:01 Kaynak: AA
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