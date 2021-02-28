Durdurulan kamyonların kasasından kaçak göçmenler çıktı (2) - Son Dakika
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Durdurulan kamyonların kasasından kaçak göçmenler çıktı (2)

28.02.2021 00:08

176 DÜZENSİZ GÖÇMEN, 12 ORGANİZATÖRAntalya'nın Kemer ilçesinde durdurulan kasası brandayla kapalı 2 kamyonda yakalanan kaçak göçmenlere ilişkin operasyonun detayları ortaya çıktı.

176 DÜZENSİZ GÖÇMEN, 12 ORGANİZATÖR

Antalya'nın Kemer ilçesinde durdurulan kasası brandayla kapalı 2 kamyonda yakalanan kaçak göçmenlere ilişkin operasyonun detayları ortaya çıktı. Göçmen kaçakçılığına yönelik yoğun ve koordineli çalışmalarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenlerin bazı kişiler aracılığıyla İstanbul'dan araçlarla Kemer ilçesine getirileceği, buradan da Çamyuva Mahallesi'nden deniz yoluyla yurt dışına götürülecekleri bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamyuva Mahallesi'nde yapılan ortak operasyonda, branda ile örtülü iki kamyon durduruldu. Kamyonlarda 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9 İran ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 37'si çocuk toplam 176 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri yurt dışına tekneyle götürecek diğer organizatör de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.Yakalanan kaçak göçmenlerin, adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü GGM'ye teslim edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
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Jandarma, Hisarcık, Antalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durdurulan kamyonların kasasından kaçak göçmenler çıktı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan kamyonların kasasından kaçak göçmenler çıktı (2) - Son Dakika
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