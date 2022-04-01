Durdurulan minibüste kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Durdurulan minibüste kaçak göçmen yakalandı

01.04.2022 11:38
Durdurulan minibüste kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste kaçak göçmenler yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan minibüste kaçak göçmenler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler ilçenin yakınında A.A. idaresindeki minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğunu belirledi.

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.A. ve M.A. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 12 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 12 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan minibüste kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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