Durdurulan minibüsün şoförü, motosiklet hırsızlığı şüphelisi çıktı - Son Dakika

Kadıköy'de şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda motosiklet parçası bulunan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Kadıköy'de şüphe üzerine durdurulan bir minibüste motosiklet parçaları bulunması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, minibüste ele geçirilen motosiklet parçalarının farklı tarihlerde Kağıthane, Şişli ve Eyüpsultan'da çalınan 6 motosiklete ait olduğu tespit edildi.

Durdurulan minibüsün de 25 Kasım'da Çağlayan'da yaşanan motosiklet hırsızlığında sahte plaka takılarak kullanıldığını belirleyen polis, minibüsün sürücüsü Rıdvan F.E.'yi (30) gözaltına aldı.

Rıdvan F.E.'nin, beraberindeki 2 şüpheliyle farklı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.

Şüphelilerin, Çağlayan'da kaldırımda park halindeki motosikleti sürükleyerek minibüse yükledikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.