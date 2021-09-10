Durdurulan motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu durdurulan motosiklet çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sevgi Yolu üzerinde yaya devriye olarak görev yapan Çarşı Mahalle Bekçileri şüphelendikleri iki şahsı kontrol etmek için durdurmak istedi. Bekçileri gören şahıslar plakasız motosiklet ile kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli şahısların yapılan kontrolünde; kullandıkları plakasız motosikletin İsabeyli Mahallesinden 20 gün önce çalındığı ve jandarma tarafından arandığı anlaşıldı. Bir çok hırsızlık suçundan adli kaydı olduğu öğrenilen Z.Ç ve O.Ç gözaltına alındı. - AYDIN