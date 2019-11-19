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Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan motosiklet çalıntı çıktı, zanlıların üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Durdurulan motosiklet çalıntı çıktı, zanlıların üzerinde uyuşturucu bulundu

6 saat önce

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Durdurulan motosiklet çalıntı çıktı, zanlıların üzerinde uyuşturucu bulundu, System.String[]

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Motosikleti kullanan Alaa K.(42) ve yanındaki Omar K.(44) gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan yabancı uyruklu Alaa K. ile yanındaki Omar K. gözaltına alınırken, şüphelilerin kullandıkları motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.


Operasyonun devamında şüphelilerin uyuşturucuyu Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan adresten aldıkları belirlenirken, yapılan baskında Mehmet K.(44) ve yabancı uyruklu Mahmud M.(38) adlı 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Baskın yapılan evdeki aramalarda 1 kilonun üzerinde metamfetamin denilen uyuşturucu madde, 1 kilo 200 grama yakın toz esrar, bin 455 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve eroin ile tarihi eser niteliği taşıyan 103 madeni para, sahte olduğu belirlenen 131 altın, bin 750 lira sahte para ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu Alaa K. ve Omar K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mehmet K. Çıkartıldığı mahkemece 'adli kontrol' hükümlerince serbest bırakıldı. Yine yabancı uyruklu şüphelilerden Mahmud M. ise tutuklandı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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