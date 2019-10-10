Durdurulan otomobilde 2 kilo 500 gram esrar yakalandı

Denizli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyon Buldan-Denizli karayolunda meydana geldi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler yol üzerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram esrar yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan G.S., isimli kadın ile H.K., K.M., ve A.S., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.S., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ