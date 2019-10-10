Son Dakika Haberleri: Durdurulan otomobilde 2 kilo 500 gram esrar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan otomobilde 2 kilo 500 gram esrar yakalandı

Durdurulan otomobilde 2 kilo 500 gram esrar yakalandı

2 saat önce

Denizli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Durdurulan otomobilde 2 kilo 500 gram esrar yakalandı, System.String[]

Denizli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Buldan-Denizli karayolunda meydana geldi. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler yol üzerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram esrar yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan G.S., isimli kadın ile H.K., K.M., ve A.S., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.S., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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