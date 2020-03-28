Durdurulan otomobilde 21 kilo 718 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 19 kilo 193 gram eroin ile 2 kilo 525 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma sonucu, şüpheli bir otomobilin durdurulduğu belirtildi.

Otomobilde yapılan aramada 19 kilo 193 gram eroin ve 2 kilo 525 gram sentetik uyuşturucu yakalandığı bildirilen açıklamada, araçtaki M.E, İ.K. ve M.Ş. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.