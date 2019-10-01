Son Dakika Haberleri: Durdurulan otomobilde esrar ve ecstasy ele geçirildi
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Durdurulan otomobilde esrar ve ecstasy ele geçirildi

1 saat önce

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan otomobilde esrar ve ecstasy ele geçirildi, System.String[]

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, D-755 Karayolu Mermer mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan biri kadın 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 143 gram esrar ve 5 adet ecstasy ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Eskipazar, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:15 Kaynak: DHA
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